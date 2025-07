Abre Processo Seletivo para contratação temporária de 150 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, abriu nesta terça-feira (15), as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 150 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI), que irão atuar nas escolas municipais. Serão oferecidas 142 vagas para ampla concorrência e oito para pessoas com deficiência. Também haverá cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (17) pelo link (https://forms.gle/z8tqkJCqjfsDxn9L6).

O processo destina-se ao preenchimento de empregos públicos, em atendimento às necessidades emergenciais e de caráter provisório das escolas da rede municipal de ensino. A remuneração será de R$3.221,38 para 40 horas semanais. O contrato terá duração de 12 meses, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Os pré-requisitos para as vagas são ter ensino médio e idade mínima de 18 anos. Os documentos para comprovação da formação acadêmica, como diplomas ou histórico escolar, devem ser enviados pelo formulário no formato PDF. Mais informações sobre os critérios para a inscrição estão disponíveis no Diário Oficial de Mogi das Cruzes e no Portal da Transparência.

Após análise da documentação dos inscritos, será publicada a lista das inscrições deferidas e indeferidas no site (https://dadosabertos.mogidascruzes.sp.gov.br/gestao-de-pessoas/concurso-publico), onde também será divulgado o cronograma das demais etapas deste processo. Os candidatos classificados e selecionados serão contratados temporariamente a partir da necessidade da Secretaria Municipal de Educação, obedecida a ordem de classificação.

