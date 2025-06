Vendas de ingressos do Itaquá Rodeio Fest têm alta procura

A pouco menos de três meses para o Itaquá Rodeio Fest 2025, a venda dos ingressos segue com grande procura em todos os setores. A quarta edição do festival, organizada pela MP Promoções, reforça o crescimento do evento – o maior de portas abertas do Brasil. A programação, de 5 a 13 de setembro, celebra os 465 anos de Itaquaquecetuba, com direito a grandes shows, competição pela Liga Nacional, atrações culturais, ação social, entretenimento, serviços e ampla variedade culinária.

O festival espera receber cerca de 300 mil pessoas e acontecerá em estrutura montada no Jardim Adriane, ao lado do Itaquá Park Shopping. Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis em diferentes modalidades.

A pista tem valor a partir de R$20. O setor Frontstage oferece ingressos individuais com meia-entrada, a partir de R$80, e inteira, a partir de R$160, além da opção Frontstage Amigo, para duas pessoas, com valor a partir de R$160. Já o Camarote Intense, tem ingressos individuais com meia-entrada a partir de R$160 e a versão Camarote Intense Amigo, também para duas pessoas, com preços a partir de R$320. As vendas acontecem somente pelo site oficial do evento (www.itaquarodeiofest.com.br).

O line-up do 4º Itaquá Rodeio Fest traz artistas de destaque da música nacional, com variedade de estilos, do funk ao axé: Zé Neto & Cristiano, Dennis DJ, Lauana Prado, DJ Alok, Gustavo Mioto, Tatau, Gusttavo Lima, MC Kevinho, Turma do Pagode, Luan Santana, e Henrique & Juliano. As duas últimas atrações, inclusive, estão com ingressos quase que esgotados.

Como novidade deste ano, o evento contará com a Eco Troca, que permitirá a doação de embalagens recicláveis na obtenção de ingressos, e com o Green Pass, que garantirá a entrada mediante entrega de dois quilos de latas de alumínio.

A troca solidária de entradas para assistir aos shows na pista ocorrerá de 1º a 20 de agosto.

Para cada dia de apresentação, há itens definidos para a troca de itens: para ver Zé Neto & Cristiano e Dennis DJ, no dia 5, a troca será feita com um litro de leite, um litro de óleo e duas embalagens plásticas vazias. Para o dia 6, show de Lauana Prado e Alok, serão dois pacotes de macarrão, dois sachês de molho e duas embalagens plásticas vazias.

Para o dia 7, com Luan Santana e Gustavo Mioto, a troca será por um quilo de ração para cão ou gato e duas embalagens plásticas vazias; para o dia 12, com Henrique & Juliano e Tatau, serão 250 gramas de café, um quilo de açúcar e duas embalagens plásticas vazias; e para o dia 13, encerramento da festa com Gusttavo Lima, MC Kevinho e Turma do Pagode, valem um quilo de arroz, um quilo de feijão e duas embalagens plásticas vazias.

As doações para a retirada dos ingressos deverão ser entregues nos pontos oficiais de troca: Itaquá Park Shopping, Fundo Social de Solidariedade de Itaquá, Praça Central (antigo museu) e as sedes da Guarda Civil Municipal (GCM) do Caiubi e do Piratininga.

O prefeito de Itaquaquecetuba, delegado Eduardo Boigues (PL), reforça que o Itaquá Rodeio Fest, mais uma vez, será realizado em comemoração ao aniversário da cidade pela iniciativa privada, sem o uso de dinheiro público. O liberal ainda valoriza o fato de o evento ser um grande gerador de emprego. A previsão é que a festa abra até quatro mil postos de trabalho, entre vagas diretas e indiretas, além de oferecer espaço para microempreendedores comercializarem produtos, sobretudo na área gastronômica do rodeio: “O Itaquá Rodeio Fest é a prova de que é possível realizar um grande evento, estruturado, com direito a grandes nomes da música nacional, sendo acessível a todos, e sem o uso de recursos da Prefeitura. O impacto social é muito relevante, uma vez que mobiliza milhares de pessoas nas trocas solidárias e reforça o espírito de união e de responsabilidade que queremos fortalecer em Itaquaquecetuba”.

Também estão previstas provas de montaria de cavalos e de touros válidas pela Liga Nacional de Rodeio.

