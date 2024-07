‌‌‌Vendas de ingressos do Itaquá Music Fest já iniciaram

Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 320

Os ingressos para os shows do Itaquá Music Fest 2024, que vai celebrar o aniversário de 464 anos de Itaquaquecetuba-SP, já estão à venda. O evento acontecerá nos dias 6, 7, 8, 13 e 14 de setembro, ao lado do Itaquá Park Shopping, na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane – acesso próximo ao número 1.355.

Os valores do primeiro lote variam conforme o tipo de acesso e categoria. O ingresso para o Camarote Intense Amigo, válido para duas pessoas, custa R$ 260. Para quem optar pelo Camarote Intense Individual Meia, o valor é R$ 140. A entrada inteira para o Camarote Intense sai por R$ 280.

O Frontstage Amigo, também para duas pessoas, tem o valor de R$ 140. Para o Frontstage Individual, a meia-entrada é R$ 80, e a inteira, R$ 160. Já a Pista Promocional sai a R$ 20.

Quem preferir, pode, ainda, comprar um único ingresso, válido para todos os dias de festival. Para o frontstage, o valor é R$ 320. Já para os cinco dias de festa na pista, a entrada sai por R$ 90.

Criança até 10 anos não paga. A meia-entrada é válida para estudantes, quem tem mais de 60 anos, moradores de baixa renda inscritos no CadÚnico, pessoas com deficiência e professores da rede pública. Neste ano, as vendas acontecem de forma direta, em plataforma on-line, no site oficial da festa (www.itaquamusicfest.com.br).

O produtor Marcos Pacheco, da MP Produções, empresa que assina o Itaquá Music Fest, destacou o novo sistema on-line de venda de ingressos. “Implementamos essa nova modalidade, pensando, principalmente, naqueles que não conseguem participar da troca solidária. Queremos garantir que todos tenham a oportunidade de participar e de celebrar juntos o aniversário de Itaquá”.

A troca solidária de ingressos por alimentos não perecíveis será mantida e terá início em agosto. Os pontos de arrecadação serão divulgados em breve.

A expectativa é de que o evento receba 300 mil pessoas ao longo dos cinco dias.

Além das apresentações musicais, o Itaquá Music Fest contará com as tradicionais provas de rodeio de touros e montaria de cavalos. Os vencedores garantem vaga na etapa final em Barretos-SP.



Programação

Dia 6 – show do Bruno e Marrone e do grupo Menos é Mais

Dia 7 – show da Joelma e do Zé Neto e Cristiano

Dia 8 – show do Péricles e do Luan Santana

Dia 13 – shos do Wesley Safadão e do Pedro Sampaio

Dia 14 – show do DJ Maju Santana, Xand Avião e Jorge e Mateus

Shows com nomes da música brasileira animarão cerca de 300 mil pessoas