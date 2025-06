“Vem pro arrasta pata” é a festa junina da MasterClin

Evento terá entretenimento e comidas típicas

O Centro Veterinário MasterClin vai transformar sua unidade de César de Souza em um verdadeiro “arraiá pet” no domingo (29). Das 14h às 19h, o evento “Vem pro arrasta pata” promete muita diversão para toda a família — incluindo os companheiros de quatro patas. A celebração acontece na avenida Ricieri José Marcatto, 86, na Vila Suíssa, e tem entrada gratuita.

Inspirada nas tradicionais festas juninas, a programação foi pensada com carinho para integrar tutores, crianças e animais em um ambiente seguro, alegre e acolhedor. Haverá bingo com brindes, comidinhas típicas, brinquedos infantis, piscina de bolinhas e acesso ao playground da creche veterinária. A grande atração do dia será a “Cãodrilha”, uma animada quadrilha junina com a participação dos cães e seus tutores, que acontece no encerramento da festa.

“A gente pensou em tudo para proporcionar uma tarde divertida, cheia de interação e amor pelos pets. Esse é um momento de confraternização com nossos clientes e com toda a comunidade, sem nenhum custo para participar”, explica Adriana Takata, sócia-proprietária do MasterClin.

A festa será realizada exclusivamente na unidade de César de Souza, que conta com a maior estrutura física entre as unidades do centro veterinário. O espaço permite acomodar com conforto as famílias e os animais, além de garantir a segurança nas atividades.

Para participar com seu pet, é necessário que o animal seja sociável, esteja com a carteirinha de vacinação em dia e utilize guia de passeio durante todo o evento.

“Segurança e bem-estar são prioridades para nós. Queremos que todos aproveitem e se sintam bem, humanos e cães”, reforça Adriana.

A expectativa é de que os clientes do MasterClin, que já conhecem os serviços da unidade, aproveitem um domingo diferente ao lado dos seus pets.

A festa “Vem pro arrasta pata” promete momentos inesquecíveis para todos os participantes.

“Vem pro arrasta pata” promete diversão garantida