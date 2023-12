Veja o que abre e fecha nos feriados de fim de ano

A Prefeitura de Mogi não terá expediente administrativo nas duas próximas sextas-feiras, dias 22/12 e 29/12 (pontos facultativos), devido aos feriados de Natal e Ano Novo, respectivamente. Os serviços essenciais funcionarão normalmente e outros equipamentos terão horário especial de funcionamento. Confira os detalhes:

O Mercado Municipal estará aberto em horário especial neste fim de ano. Nos dias 23 e 30 de dezembro, funcionará das 7h às 18h, já nos dias 24 e 31, das 7h às 15h. As feiras livres e o Mercado do Produtor terão atividades normais.

Os Parques Centenário, Leon Feffer e o Parque da Cidade terão funcionamento diferenciado nos dias 24 e 31 de dezembro, com abertura ao público das 7h às 16h. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2024, o horário será das 9h às 18h.

Na área da Saúde, o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal também vai funcionar normalmente todos os dias. A estrutura tem entrada pela rua Gutterman, nº 577, no distrito de Braz Cubas. O Vagalume, que fica no Mogilar, e a unidade 24 horas do Jardim Universo, também atenderá normalmente a população. Se necessário, a Cure 192 estará em operação para remoção de pacientes.

Para outras situações de urgência e emergência, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas do Rodeio; Oropó e Jundiapeba funcionarão de forma ininterrupta.

O agendamento do SIS – Sistema Integrado de Saúde, que é realizado pelo telefone 160, não funcionará nos dias 23 e 30 de dezembro.

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas manterão o atendimento ao público pelo telefone 153. Já o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) atenderá emergências pelo telefone 115.