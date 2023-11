Veja o que abre e fecha no feriado da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta segunda-feira (20), é instituído feriado municipal em Mogi das Cruzes (Lei 7.748/2021). Por isso, a Prefeitura de Mogi das Cruzes não terá expediente, mas os serviços essenciais funcionarão normalmente. Veja os detalhes:

O Mercado Municipal funcionará com horário reduzido, das 7h às 12h. As feiras livres e o Mercado do Produtor terão atividades normais.

Os parques municipais funcionarão normalmente, todos os dias. O Leon Feffer abre das 7h às 17h. Já o Parque Centenário e o Parque da Cidade funcionam por uma hora a mais, das 7h às 18h.

Para atendimentos da saúde, o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal também vai funcionar normalmente todos os dias. A estrutura tem entrada pela rua Gutterman, nº 577, no distrito de Braz Cubas. O Vagalume, que fica no Mogilar, e a unidade 24 horas do Jardim Universo, também atenderão normalmente a população. Se necessário, a Cure 192 estará em operação para remoção de pacientes.

Para outras situações de urgência e emergência, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas do Rodeio (avenida Pedro Romero s/nº); Oropó (avenida Kaoru Hiramatsu, s/nº) e Jundiapeba (rua Francisco Soares Marialva, esquina com Cecília da Rocha) funcionarão de forma ininterrupta.

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas manterão o atendimento ao público pelo telefone 153 para denúncias e reclamações sobre as legislações municipais, além de casos de urgência e emergência.

A coleta de lixo segue o cronograma normal para cada bairro durante o período. Já o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) atenderá emergências, como falta de água e vazamentos, pelo telefone 115.

Programação especial

Nesta segunda-feira, o Festival Culturas Pretas seguirá sua programação, que se iniciou no dia 15 e vai até 22 de novembro. As atividades começarão na praça Zumbi dos Palmares, às 10h, em um ato organizado com a participação de vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e segue para o Largo da Feira de Brás Cubas, a partir das 14 horas. Confira a programação completa clicando aqui.