Veja o idoso (Rogério de Moura)



Leia imaginado ser uma narração de uma partida de futebol pelo rádio.



Locutor — Boa tarde ouvintes da rádio YK. 50. Estamos aqui na avenida Paulista para transmitir ao vivo e a cores, nas ondas da sua imaginação, mais uma emocionante peleja vespertina, A Travessia do Idoso, com Jota na narração e Oduvaldo na reportagem. Patrocínio das óticas “Olhando a Vida”. E vamos logo para a participação de nosso reporte de rua. Fala daí, Oduvaldo.

Reporter — Aqui embaixo, na avenida, o tempo está propício para a travessia da avenida Paulista no cruzamento com a Augusta, Jota. O nosso participante anônimo veste um uniforme colorido. Ele está de calças vermelho hemorragia com faixas laterais fosforescentes em verde limão. Camisa amarela com mangas fosforescentes e tênis azul com luzes laterais. O nosso participante está bem visível. Alô, Jota. Parece que vai começar. O monitor do CET já se encaminha para o centro do cruzamento. É com você, Jota!

Locutor — Então, vamos à travessia. O idoso se prepara no meio da multidão. A pressa é visível. Em que se vê nas expressões. Os carros seguem na Paulista em velocidade acelerada… no meio do cruzamento o “marronzinho” observa os carros acelerando na boca da Augusta para cruzarem a Paulista. Um ou outro carro invade a faixa de segurança e aos poucos vão invadindo o sinal. O “marronzinho” apita, os carros param na Paulista. O idoso desce da calçada. Vai bem. Desvia de um. Devia de outro. E é esbarrado pelo contra-fluxo. Ele pára. Pestaneja por um instante e dá sequência. Segue atento. Olha para os lados. Dribla o “boy” apressado. Desvia do “moto-boy” invasor de faixa. Mas é atropelado pelos seguranças de um banqueiro. Ele se enrosca nos homens e não consegue se livrar. Está sendo levado de volta ao ponto de origem. Os seguranças arrastam o idoso sem perceber.

Reporter. — Não acredito, Jota! Nosso participante está estatelado dentro da banca de revistas com o jornal Notícias Populares no peito, com a seguinte manchete “Morreu na contra-mão atrapalhando o tráfego”. Ele se recupera. Toma um copo d’água e parece que vai voltar. Vai daí, Jota!

Locutor. — O sinal para pedestres reabre. O idoso sai com cautela. Segue em frente. Divide espaço na faixa. Escorrega. Vai de cata-cavaco, mas se apruma tentando atingir o miolo da avenida. Desvia do primeiro, desvia do segundo, esbarra no terceiro. Atravessa o canteiro central. Espera o carro passar. Passa também a moto. Atropela um

buraco. Avista um trombadão e se encolhe. Se retrai protegendo a carteira e protege também os bolsos. Lá vem o Trombadão. Vai trombar. Vai trombar. Trombou. O idoso é arrastado de volta a calçada de origem. Está atordoado e caído. Ele se levanta. Cai novamente. Levanta cambaleante e atordoado. Os carros passam rápido. Mesmo assim, tenta atravessar. O “marronzinho” tenta parar o trânsito, sem sucesso. Outras pessoas tentam resgatar o idoso, em vão. Chega o resgate e nada. Que emocionante essa peleja, minha gente! Ele pula, deita, rola, dá um salto mortal, mas não morre. É sensacional a performance do idoso. Desvia do Fit. Salta sobre o Civic. Sai de ladinho do Corola. Escapa do Yaris, mas é esbarrado pelo Fiesta, que o toca para o Ka que recebe e devolve. Ka para Fiesta. Fiesta para Ka, que lança para Mercedes, que toca para Volvo. Volvo domina no capô e toca de pára-choques para o ônibus Penha-Lapa na entrada do túnel da Rebouças. Que emendou com tudo. E entroooooooooou! Sensacional!! O idoso está pendurado na luminária do túnel. A torcida vibra na marquise do Masp. Todos querem ver o replay no telão.

Reporter. — Jota!

Locutor. — Fala Oduvaldo!

Reporter. — Aqui está uma loucura, o povo insiste que o idoso faça de novo na semana que vem.

Locutor — Bem, amigos, e assim termina mais um programa “Show da hora do espanto”. Patrocinado pela ótica “Olhando a Vida”. Até mais, ouvintes!



