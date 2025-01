Veja como iniciar exercícios físicos com saúde e segurança

O início de um novo ano inspira muitas pessoas a adotar hábitos mais saudáveis, como começar a prática de atividades físicas. Essa decisão é essencial para melhorar a qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive, recomenda que os adultos pratiquem 150 minutos de exercícios de intensidade moderada por semana. A falta de atividade física pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e alguns tipos de câncer.

No entanto, é fundamental planejar bem e buscar orientação adequada antes de iniciar qualquer exercício. O gerente de Esportes do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), Murilo Rafael, destaca que a prática segura e eficiente deve ser individualizada e respeitar as condições, objetivos e disponibilidade de cada pessoa.

“O primeiro passo é procurar um médico para verificar se você está apto a iniciar exercícios físicos. Depois disso, é indispensável contar com um profissional habilitado para prescrever e acompanhar os treinos”, destaca Murilo.

Entre as modalidades recomendadas, a musculação se destaca por ser acessível a pessoas de diferentes idades e níveis de aptidão física. “Puxar ferro” tem o poder de eliminar gordura, aumentar a massa muscular e melhorar a postura, pois os músculos se tornam mais resistentes. Além disso, ajuda a prevenir diabetes, melhora a qualidade do sono e alivia os sintomas da depressão, entre outros benefícios.

Contudo, é imprescindível que os treinos sejam personalizados. “Exercícios genéricos ou de internet não consideram as necessidades individuais. O que funciona para uma pessoa pode não ser o ideal para outra”, alerta o educador físico.

Murilo lembra ainda que a regularidade é mais importante do que a quantidade de treinos semanais. “Se você pode treinar três vezes por semana, estabeleça essa meta e cumpra. É melhor ser consistente do que superestimar sua disponibilidade e não conseguir manter o ritmo”, ressalta.

Uma rotina de exercícios eficaz deve estar alinhada a outros pilares, como alimentação balanceada, descanso adequado e hábitos saudáveis. “Os resultados vêm do equilíbrio entre treinos, alimentação, descanso e outros fatores. Assim, os benefícios aparecem mais rapidamente, o que ajuda a manter a motivação”, pontua o gerente de Esportes do CCMC.

