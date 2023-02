Vasques recebe em março a peça “O Poder das Princesas e do Príncipe Eric’

Faça chuva ou faça sol, a Tearts Produções Artísticas, de Mogi das Cruzes, continua com o trabalho que se iniciou há mais de três décadas: o compromisso social de levar arte e conhecimento ao maior número possível de espectadores. Ao longo do tempo, isso vem sendo feito a partir de espetáculos teatrais variados, sempre com temas contemporâneos no enredo. A peça da vez é ‘O Poder das Princesas e do Príncipe Eric’, que coloca personagens muito conhecidos do público infantil para levar a diante a importante missão de preservar o meio ambiente e fortalecer os melhores valores humanos. A montagem é atração no Teatro Vasques nos dias 23 e 30 de março em várias sessões (veja horários abaixo).

Sempre pensando em “conscientizar e mudar o pensamento presente, a fim de, além de levar cultura, mudar o futuro”, a fundadora da Tearts, Jamili Bensivenga Miguel, criou um roteiro atual, que encanta o público infantil ao colocar personagens da Disney em situações reais.

Princesa e príncipe, Ariel e Eric vivem entre os humanos e assistem a “grandes tragédias ambientais”. Cada vez mais assustados com as consequências do efeito-estufa, do desmatamento, das queimadas, da poluição e de outras situações, a dupla de protagonistas resolve “se reunir com aliados” para agir.

Entre essas pessoas está a “poderosa Elsa de Arandelle”. Juntos, eles traçam um plano e entendem “a dependência que os seres humanos têm dos recursos do planeta Terra e a possibilidade de se tornarem escassos da natureza, abordando a necessidade da população permanecer saudável e integrar-se a ela”.

A improvável união das princesas é possível graças ao sonho de duas crianças, que brincavam na casa da avó, onde tinham a oportunidade de viajar por meio da leitura, e acabaram pegando no sono, dando asas para a criatividade.

É assim que, juntas, Ariel e Elsa vão usar mensagens de conscientização sobre o bem-estar do planeta, e também de respeito e amor como “armas” – no bom sentido. Estes argumentos, quando somados aos poderes delas, vão mostrar que unidas, as pessoas “são capazes de construírem pontes e superarem todas as barreiras”.

Nesse sentido, vale tudo, e não importa se quem está se juntando à batalha é alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, branco, preto, adulto ou criança. Aliás, são elas, as crianças, “a porção mais importante nessa luta contra a grande destruição do ser e de nosso planeta”.

Complementando o que traz o enredo, Jamili, que coleciona mais de 45 anos de experiência teatral, diz que “as crianças devem ser ensinadas a pensar e não no que pensar, afinal de contas, seja homem, mulher ou um desenho animado, todos podemos e devemos lutar pelos nossos sonhos”.

Entretenimento e aprendizado

Em cartaz desde 2020, ‘O Poder das Princesas e do Príncipe Eric’ aposta em “conteúdo didático” para criar uma “peça teatral pedagógica” que vem se adaptando constantemente. Quando foi escrita, era pensada para uma apresentação virtual, com dicas de proteção ao novo coronavírus. Mas quando pôde ganhar os palcos presenciais, acrescentou outros temas relevantes, como o combate à gordofobia, e agora, na versão mais recente, ao racismo.

Dessa forma, o texto se firma não apenas como uma opção de entretenimento, mas também como uma “ferramenta de comunicação, útil no processo de aprendizagem”, que pode, inclusive, ser utilizada nas escolas, já que além de temas sociais aborda também questões de saúde pública, como a dengue, com as personagens ensinando a plateia a verificar se há água parada em casa.

Nas escolas

Falando em escolas, a Tearts está presente nestes ambientes há muito tempo. Levar a peça de Ariel e Elsa aos alunos é uma possibilidade, claro, mas neste momento, outras duas montagens estão disponíveis também: ‘A Cigarra e a Formiga’ e ‘Folk Fantástico’.

Enquanto a primeira é a clássica fábula, a segunda é uma história repleta de personagens do folclore brasileiro. Ambas são boas opções de entretenimento, arte e aprendizado, já que as interpretações vêm acompanhadas de conceitos multidisciplinares que podem ser aplicados em sala de aula mais tarde.

Para saber mais sobre a contratação de peças em escolas, o contato é o (11) 9.4750.0862.

Na região

A Tearts tem um histórico de encenações de sucesso em toda a região. Os atores da companhia já foram vistos não apenas em Mogi das Cruzes, mas também em Bertioga (com projetos como a Mostra Inter-escolas de peças curtas e o ‘Nosso Bairro, Nossa Gente’), Suzano, Poá, Arujá e outras cidades. Relatos e memórias de espetáculos apresentados em mais de três décadas de história estão disponíveis nas redes sociais do grupo.

Serviço

O quê? Espetáculo “O Poder das Princesas e do Príncipe Eric’

Quando? 23 de março e 30, às 08h30, 10h00, 13h30 e 15h00

Onde? Teatro Vasques (Rua Dr. Corrêa, 515 – Centro – Mogi das Cruzes/SP)

Quanto? R$ 20,00 por estudante e por pessoa durante a campanha de venda antecipada e R$ 40,00 por pessoa na bilheteria do Teatro Vasques

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 9.4750.0862