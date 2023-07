Vans da Boa Energia, da EDP, realizam atendimento em cidades da região

Na primeira quinzena de julho, as Vans da Boa Energia estarão em sete bairros das cidades de Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. A iniciativa leva à população o acesso facilitado aos serviços da EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê.

As unidades volantes de atendimento evitam que os clientes tenham que se deslocar até uma agência física da distribuidora para realizar solicitações e serviços. É possível tratar de diferentes assuntos como negociação de dívidas, troca de titularidade da fatura, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, impressão de 2ª via da conta de luz e solicitações de religação, entre outros.

Os atendimentos das vans começam em Suzano, nos dias 3 e 4, com passagem pelo Jardim Maitê. A comunidade de Miguel Badra será atendida nos dias 10, 11 e 12 e o bairro Buenos Aires receberá as vans nos dias 13 e 14, finalizando a agenda programada para o município.

As vans da Boa Energia estarão em Itaquaquecetuba, a partir do dia 5, no bairro Terra Prometida, e permanecem até o dia 7.

Já os moradores do Jardim Aeroporto III, em Mogi das Cruzes, receberão a visita das vans nos dias 6 e 7. Entre os dias 10 e 12 será a vez do CDHU Toyama, e a comunidade da Vila Cléo será atendida nos dias 13 e 14.

Tarifa Social de Energia

Na unidade móvel de atendimento é possível ter informações importantes sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que pode reduzir em até 65% a conta de energia elétrica das famílias inseridas nos programas sociais do Governo Federal. O desconto é concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda. O benefício varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês) e é aplicado somente a uma unidade consumidora por família. O cadastro e mais detalhes também estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial

“Os serviços da EDP podem ser acessados por meio dos canais digitais, sem a necessidade de sair de casa. Mas sabemos que o perfil dos nossos clientes é diverso e estar mais próximo de forma física nos bairros, por meio das vans, é uma forma levar informação e de ampliar iniciativas importantes como o cadastro na tarifa social de energia”, ressalta Roberto Miranda, gestor da EDP.

SERVIÇO:

Confira abaixo o cronograma de visitas das vans da Boa Energia na primeira quinzena de julho.

Suzano

Bairro: Jardim Maitê – 03/07 e 04/07

Endereço: Estr. do Areião, 1750 ao lado do campo

Bairro: Miguel Badra – 10/07 a 12/07

Endereço: Av. Edmilson R. Marcelino, 1544

Bairro: Buenos Aires – 13/07 e 14/07

Endereço: R. Nicácio da Silva Bastos, 271

Itaquaquecetuba

Bairro: Terra Prometida – 05/07 a 07/07

Endereço: Av. Moisés, 1

Mogi das Cruzes

Bairro: Jardim Aeroporto III – 06/07 e 07/07

Endereço: Praça da Aeronáutica, 140

Bairro: CDHU Toyama – 10/07 a 12/07

Endereço: Rua um s/n em frente Posto de Saúde Conj. Toyama

Bairro: Vila Cléo – 13/07 e 14/07

Endereço: R. Maestro Benedito Olegário Berti, 259