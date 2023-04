Vandalismo e furto prejudicam abastecimento no Boa Vista

Atos de vandalismo e furto de cabos elétricos, identificados na manhã desta quarta-feira (26/04), provocaram a paralisação do sistema de abastecimento de água do bairro Boa Vista, distrito de Biritiba Ussu. A equipe de manutenção eletromecânica do Semae trabalha para solucionar o problema o mais rápido possível. A concessionária de energia também foi acionada pela autarquia, para os reparos necessários. A previsão é de que o funcionamento do sistema seja retomado à tarde.

O Semae enviará caminhões-pipas para tentar manter o nível do reservatório, ainda assim a autarquia recomenda aos moradores do bairro utilizar com economia a água armazenada em suas caixas-d’água, evitando a limpeza de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho.

Para mais informações, o telefone da autarquia é o 115.

O furto de equipamentos elétricos compromete o funcionamento das estruturas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. O Semae pede o apoio dos moradores vizinhos às unidades para que denunciem à polícia caso percebam alguma situação suspeita.