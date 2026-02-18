Van da Boa Energia leva troca gratuita de lâmpadas e serviços da EDP a Suzano e Itaquaquecetuba

A Van da Boa Energia, unidade móvel da EDP, distribuidora de energia elétrica da região, estará em Suzano e Itaquaquecetuba entre os dias 19 e 27 de fevereiro, oferecendo gratuitamente serviços voltados à economia de energia e ao atendimento aos clientes. A ação inclui a troca de lâmpadas convencionais por modelos de LED, além de orientações sobre benefícios sociais e serviços comerciais da concessionária.

Em Suzano, o atendimento será realizado na Rua Vinte e Dois, 69, no bairro Cidade Miguel Badra. No local, a van segue do dia 19 ao dia 21. Já entre os dias 23 e 27, a unidade móvel estará em Itaquaquecetuba, na estrada de São Bento, 169, Quinta da Boa Vista, em frente ao Cras. Nas duas localidades, o horário de atendimento é das 9h às 16h.

Além da substituição gratuita de lâmpadas — limitada a até 10 unidades por cliente, mediante apresentação da última conta de energia paga, documento com CPF e entrega das lâmpadas usadas — a Van da Boa Energia oferece informações sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Desconto Social de Energia, negociação de débitos, atualização cadastral e outros serviços comerciais. A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços da EDP e incentivar o consumo consciente de energia elétrica.

A Tarifa Social é destinada a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, garantindo isenção no consumo de até 80 kWh por mês. Já o Desconto Social beneficia famílias com renda entre meio e um salário-mínimo por pessoa, com desconto no consumo de até 120 kWh, por meio da isenção da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Em ambos os casos, o benefício incide exclusivamente sobre a tarifa de energia.

Balanço

Em 2025, na região do Alto Tietê, a Van da Boa Energia promoveu 2.660 atendimentos, 218 cadastros na Tarifa Social e substituiu 802 lâmpadas convencionais por modelos de LED.

A ação integra o Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e reforça o compromisso da companhia com a orientação dos clientes e a redução do consumo e dos impactos ambientais. Mais informações estão disponíveis em www.edp.com.br/tarifa-e-desconto-social/.

SUZANO

Local: Rua Vinte e Dois, 69 – Cidade Miguel Badra

Data: 19 a 21 de fevereiro

Horário: 9h às 16h

ITAQUAQUECETUBA

Local: Estrada São Bento, 169 – Quinta da Boa Vista

Data: 23 a 27 de janeiro

Horário: 9h às 16h

Iniciativa aproxima atendimento da distribuidora e orienta clientes sobre benefícios na conta de luzIniciativa aproxima atendimento da distribuidora e orienta clientes sobre benefícios na conta de luz

