Valéria Custódio apresenta o álbum ‘Miragem’ em show no Sesc Mogi

Assim como muita gente, durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, a cantora mogiana Valéria Custódio se viu obrigada a “internalizar muita coisa”. Sozinha, ela refletiu sobre temas como o tempo, o respeito, a cultura afro e principalmente o amor, transformando muitos destes pensamentos em canções. O resultado é o álbum ‘Miragem’, já disponível nas plataformas digitais, e que chega ao Sesc Mogi em um show gratuito, a partir das 20 horas do próximo dia 10 (quinta-feira).

A ocasião é especial, já que será a primeira apresentação após o lançamento do disco, no último dia 7 de outubro. E por ser assim, não poderia ser uma atração convencional. Será um momento intimista, em que ela compartilhará com a plateia o próprio amadurecimento nos últimos anos, entregando isso em forma de arte, para ser interpretada e digerida.

No início, o público encontrará uma Valéria sozinha no palco, cantando alguns dos mais bonitos sentimentos que compõem o projeto, como em ‘Voraz’, música que faz parte da trilha sonora de outro projeto de Mogi, o filme curta-metragem ‘Nunca Estarei Lá’. E aos poucos uma banda vai se formando ao lado dela. O time é formado exclusivamente por mulheres: Juliana Rodrigues no piano, Thais Naomi na guitarra e Cynthia Santos no contrabaixo.

Juntas e trajadas conforme a concepção do ‘Miragem’ (verde para a natureza; branco para a leveza e a renovação de energias; e cinza para simbolizar a prata, o renascimento, a liderança e o pertencimento), elas tocarão não apenas as 10 faixas do álbum recém-lançado como também algumas das principais do EP anterior de Valéria, ‘Púrpura’, lançado em 2018.

Ao cantar rimas sobre respeito, como nos versos de ‘Água Pra se Benzer’, refletir sobre o amadurecimento em ‘Avesso’ e ‘O Tempo’ ou sobre as várias formas de amor em ‘Basquiat’ e ‘Ela’, a artista proporciona experiência inédita, mesmo para aqueles que já ouviram todo o material nas plataformas digitais. Isso porque o show não segue a sequência do disco. Mas essa era a ideia, desde a concepção do concerto.

“Eu internalizo primeiro para depois externalizar, para depois mostrar. Me recolho, como se tivesse na noite, no frio, perdida. Estruturo toda uma vida primeiro para depois sair e dizer ‘foi isso o que aprendi’”, conta Valéria, que resume neste trabalho “tudo o que quer” e também o “que não quer mais”, fazendo uma análise “do que estava acontecendo e de como vai ser daqui para frente”.

Essa é a jornada que será apresentada ao Sesc, em um primeiro momento sendo contada apenas por voz e violão. A banda vai se formando em tempo real, respeitando o processo e a intensidade da criação, com direito a percussão e com participações especiais de Paulo Betzler e Kau Caldas.

Quem conhece Valéria Custódio, cantora que além de parcerias locais vem sendo reconhecida com premiações em editais e coleciona passagens internacionais, já sabe o que esperar desta apresentação. Voz forte, fala contundente, representatividade, sonoridade brasileira. Mas ela dá um conselho: o público não precisa esperar por nada. Basta apenas aparecer, ver e ouvir, prestando atenção na mensagem. E então corresponder.

“O público na verdade vai ver uma Valéria diferente. É uma nova fase, uma nova interpretação, um novo conceito, um show muito dinâmico. ‘Miragem’ não é dançante, mas tem elementos assim, que vão numa crescente, ao mesmo tempo em que traz leveza e desconstrução do que normalmente se apresenta. Que o público acolha, ouça, entenda essa questão, este momento, este trabalho”, convida ela, para o show no Sesc.

Serviço

O quê? Show de Valéria Custódio no Sesc Mogi

Quando? 10 de novembro (quinta-feira), às 20 horas

Onde? Sesc Mogi (Rua Rogerio Tacola, 118 – Socorro, Mogi das Cruzes/SP

Quanto? Gratuito (sem necessidade de retirada de ingressos