Valéria Custódio anuncia turnê de circulação do álbum ‘Miragem’

‘Miragem’, o álbum idealizado por Valéria Custódio em um mundo pandêmico e lançado em 2022, em um mundo que retornava à normalidade, agora avança para uma nova e empolgante etapa. Após circular em palcos como os dos Sesc Mogi, Catanduva, Araraquara e outros, o repertório volta a se encontrar com o público em uma turnê de circulação proporcionada por recursos do Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes (Profac).

Entre março e abril o repertório levará, para diferentes locais, dançantes mensagens de amor, autoconhecimento e reflexão. Sempre com a guitarra de Thais Naomi, o teclado de Juliana Rodrigues, a direção musical de Evandro dos Reis, a produção técnica de João Corrêa, a produção executiva de Jéssica Vianna e Marian Koshiba, artes de Katlen Rodrigues, marketing de Rebela Melo e fotografia de Lethicia Galo.

Já estão confirmados shows gratuitos na área central de Mogi das Cruzes, no Centro de Convivência e Cooperativa (Cecco), em 22 de março; e no Centro Cultural, no dia 28 do mesmo mês. Na sequência, o cronograma Jundiapeba e Vila Natal, em datas a definir. E também o CEU das Artes da Vila Nova União, em 5 de abril.

“É uma nova fase, uma nova jornada para o ‘Miragem'”, define a artista Valéria Custódio, que também repetirá a dose do álbum no Festival Diversa, expandindo o que foi apresentado em 2023. “É um sonho que se torna realidade com este projeto e tantos outros que estão chegando. É a prova de que valeu a pena todas as noites sem dormir, finais de semana sem sair e as inúmeras sessões de terapia que felizmente eu não desisti de fazer”, continua ela.

Valéria fala em “se amar, se curar, se respeitar e se autovalorizar”, o que “não é nada fácil”. “Mas dia após dia briguei intensamente comigo mesma para seguir”, comemora a cantora, que recentemente enfrentou o luto, ao perder a mãe. Os sentimentos não são segredos. Pelo contrário: estão todos em ‘Miragem’ e consequentemente no show, que funciona como processo de cura e evolução ao começar com ‘Água Pra se Benzer’ e seguir com ‘Basquiat’, ‘Odoyá’, ‘Avesso’, ‘Ela, ‘O Tempo’, ‘Faxina’, ‘Desilusão’, ‘Nó’, ‘Voraz’ e “outras canções surpresa”.

Tem faixas para dançar, para curtir a dois, para aproveitar de olhos fechados. É, sobretudo, íntimo. Um mergulho interno que Valéria compartilha, de corpo, alma e voz contundente. “Os últimos anos da minha vida foram conflitos complexos dentro de mim mesma. Tempo de aceitar quem sou e o que vim fazer nesta vida”, expõe ela, com a certeza de que as expressões por meio de música, arte e cultura, podem inspirar outras pessoas a fazer o mesmo.

Igual certeza a cantora tem sobre os locais escolhidos para os shows. “São lugares que para mim eram distantes, mas que tive acesso possibilitado durante meu processo de maturidade e evolução. Arte e artista vivem para isso. E o Miragem precisa chegar nessas pessoas, como nos pacientes psiquiátricos atendidos no Centro de Convivência e Cooperativa (Cecco) e os demais moradores de Mogi”, explica.

Como fosse pouco, faz, ainda, um resumo: “criado em um momento onde eu mesma procurava minha cura interior, que acredito que nunca terá fim, pois sempre almejo evoluir, o ‘Miragem’ permite que se cante o amor, a verdade e a coragem de uma pessoa que entendeu que a arte salva uma vida”.

É o melhor cartão de visita que se pode haver para um repertório amplo, diverso, que aborda a urgente necessidade de respeito, que fala sobre as diferentes cores do amor e que reflete a vida, passando por diferentes ritmos, gêneros e estilos que mesclam cultura afro, brasilidades e referências internacionais.

Todos os detalhes da turnê de circulação de ‘Miragem’ estão disponíveis nas redes sociais de Valéria Custódio, que podem ser acessadas em https://linktr.ee/valeriacustodiooficial.