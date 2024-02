Valdemar Costa Neto é preso em operação da Polícia Federal

EM ATUALIZAÇÃO

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta quinta-feira Os agentes encontraram uma arma de fogo na casa do dirigente do partido. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi alvo de uma operação da PF, realizada em dez estados, para apurar a suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

Além de Valdemar, o ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República Filipe Martins e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara também foram presos.

Via R7