Vagas remacescentes do Profart são abertas pela Cultura

A Secretaria de Cultura de Suzano anunciou a abertura de inscrições para 1.131 vagas remanescentes no Programa de Formação Artística (Profart), a partir da terça-feira (18). As inscrições poderão ser realizadas presencialmente nos centros culturais da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Os interessados devem comparecer ao centro cultural correspondente à oficina de interesse, portando uma cópia do documento de identidade com foto, sendo RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com apresentação dos originais para conferência, além de cópia do comprovante de endereço. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis no momento da inscrição.

Em Palmeiras, as inscrições estão sendo realizadas na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14, Parque Palmeiras). São cursos de artesanato, balé, desenho, teatro e violão. No total, são 64 vagas disponíveis.

No polo Colorado, os munícipes estão sendo recebidos no Centro Cultural Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68, Jardim Cacique). Nesse equipamento, são disponibilizados cursos de street dance, desenho, balé, teatro, pintura em tela, circo, artesanato, violão e graffiti. Somadas, elas totalizam 295 oportunidades.

Por sua vez, no Jardim Casa Branca, a referência é o Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30). O espaço possui vagas para os cursos de desenho, circo, teatro, violão e artesanato. Perfazendo 48 vagas.

Os serviços no bairro Cidade Boa Vista estão sendo prestados no Centro Cultural Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389). No equipamento, os cadastros são feitos nas oficinas de desenho, pintura em tela, balé, teatro, violão, street dance, artesanato, ritmos e graffiti. Totalizando 274 vagas.

Já no polo do Jardim Gardênia Azul, o trabalho está ocorrendo no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 512-712). No local, há a realização de inscrições nos cursos de violão, circo, teatro, street dance, balé, desenho e artesanato. No total, são 380 vagas disponibilizadas.

Por fim, na região central, o polo de referência é o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682). Nesse ponto, as inscrições são feitas nas oficinas de balé, teatro infantil, teatro adulto, fotografia, violão, graffiti, street dance, ritmos e teatro de bonecos. Somadas, as oportunidades chegam a 70.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Interessados pelas vagas deverão comparecer ao centro cultural correspondente à oficina desejada