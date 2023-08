Vacinação itinerante vai até Conjunto Jefferson, Chácara Santo Ângelo e Estrada Jinichi Shigueno

Neste sábado (12/8), das 9 às 16 horas, as equipes itinerantes de vacinação contra Gripe e Covid-19 percorrerão três pontos distintos da cidade: Conjunto Jefferson da Silva, Chácara Santo Ângelo e Estrada Jinichi Shigeno.

A vacinação casa a casa está sendo realizada em Mogi das Cruzes desde o início de maio para impulsionar as ações descentralizadas promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é facilitar o acesso da população à imunização e ampliar os índices de cobertura vacinal nos públicos-alvo.

A Secretaria Municipal de Saúde também ofertou uma programação de imunizações em dias, horários e locais diferenciados, com mais de 25 mil doses aplicadas somente nestas ações. No último final de semana, por exemplo, mais de 400 doses foram aplicadas, incluindo crianças e adolescentes que precisavam de atualizações.

As vacinas disponibilizadas são contra a Gripe para qualquer idade a partir de 6 meses de vida e Covid-19. Neste caso, podem ser aplicadas Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica (a Pfizer monovalente está com estoque praticamente zerado); e a Pfizer Bivalente para pessoas com 18 anos em geral ou adolescentes de 12 a 17 anos que tenham comorbidades, imunossupressão, gestantes ou puérperas).

Para receber a vacina Bivalente é necessário ter pelo menos duas doses anteriores da vacina contra a Covid-19 e ter passado pelo menos 4 meses após da última dose recebida.

Sábado 12/08 – das 9 às 16h

– Conjunto Jéfferson da Silva

– Chácara Santo Ângelo

– Estrada Jinichi Shigueno