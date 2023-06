Vacina contra a Meningite C está liberada para público geral até sexta-feira

Até sexta-feira (30/6) ou enquanto houver estoque, a vacina contra a Meningite C está liberada para pessoas de qualquer idade que ainda não tenha sido vacinada. No calendário de rotina, a dose é liberada para crianças aos três e cinco meses, com reforço ao completar um ano de idade, e também para adolescentes de 11 a 12 anos (imunizante ACWY).

A imunização contra a Meningite C também está liberada, até o final de junho, para professores e profissionais que atuam diretamente nas escolas públicas ou particulares. Outros públicos já assistidos são trabalhadores da Saúde e adolescentes de 13 a 19 anos ainda não vacinados.

A dose está disponível nos Postos de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e os interessados devem apresentar a caderneta de vacinação de rotina (se tiver) e documentos pessoais.

Doença

A meningite é a inflamação das meninges, que são as membranas que recobrem o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Pode ser causada por vírus, bactérias e fungos, por isso a transmissão pode ocorrer de pessoa para pessoa através de secreções e gotículas de saliva, bem como objetos e ambientes contaminados.

A meningite tem um potencial de complicações agudas e tardias muito grande e a vacinação é a melhor forma de prevenção. A vacina contra Meningite C protege contra doenças causadas pelo meningococo do tipo C. Não há contraindicação e as reações vacinais são brandas, predominantemente locais.