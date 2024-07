Uso de tecnologia para a prevenção e combate a incêndios são investimentos da Suzano

Empresa também investe na ampliação do sistema de monitoramento, na renovação da frota de veículos da Brigada de Incêndio e no treinamento de mais de 2 mil colaboradores

Com a chegada do período de estiagem, a Suzano reforça as ações de prevenção e combate a incêndios com a ampliação do sistema de monitoramento de suas áreas florestais no Estado de São Paulo e a renovação da frota de veículos da Brigada de Incêndios. A iniciativa está alinhada aos compromissos da empresa para renovar a vida, conservar a biodiversidade e combater a crise climática, além de melhorar a qualidade de vida das comunidades onde atua.

Atualmente, a empresa possui o Circuito Interno de Televisão (CFTV) com central de monitoramento, composto por 19 câmeras de alta resolução instaladas em torres e distribuídas em pontos estratégicos de suas áreas florestais e pretende aumentar esse número para 22 até o final deste ano. Com esse incremento, a Suzano passará a atender mais de 65 cidades e cobrirá aproximadamente 80% de sua área de atuação na Unidade de Negócio Florestal em São Paulo.

As torres, alimentadas por energia solar, têm entre 40 e 54 metros de altura e um raio de alcance de 15 km, com cobertura 360°, que proporciona a captação de imagens em todas as direções ao mesmo tempo, possibilitando uma visão completa e detalhada de todo o perímetro monitorado. Elas transmitem imagens em tempo real, 24 horas por dia, proporcionando vigilância contínua.

“Atuamos de maneira estratégica no combate aos incêndios florestais, por isso temos apostado e investido cada vez mais no CFTV, que registra ótimos resultados. Expandindo nosso monitoramento, tornamos o nosso trabalho ainda mais eficaz. Esse trabalho de monitoramento é de suma importância, pois ao conseguir conter os focos de incêndios, estamos conservando a nossa biodiversidade, preservando a fauna e flora nas áreas florestais da empresa e também nas áreas vizinhas”, destaca Luiz Ribeiro Bueno, coordenador de Inteligência Patrimonial da Suzano.

O sistema de câmeras conta com um algoritmo de inteligência artificial que analisa continuamente as imagens e reconhece alterações, indicando a presença de fumaça, além de gerar alertas automatizados em apoio ao operador do sistema. Assim que um foco de incêndio é detectado, a Brigada de Incêndio da Suzano mais próxima é acionada para que o controle seja realizado, evitando que o foco se transforme em um incêndio de grandes proporções.

A empresa também utiliza drones para identificar e auxiliar no combate a incêndios. O monitoramento por drones é uma solução inovadora e eficiente para supervisão das áreas florestais. Equipados com câmeras de alta resolução, câmeras térmicas, sensores LIDAR (Light Detection and Ranging) e outros dispositivos específicos para capturar diferentes tipos de dados, os drones capturam imagens e dados em tempo real, oferecendo uma visão abrangente e detalhada e aumentando a precisão do monitoramento.

Outro recurso utilizado pela Suzano para complementar o monitoramento de suas áreas florestais é a detecção via satélite. Atualmente, a companhia usa um sistema alemão que será ampliado este ano com o lançamento de oito novos satélites, aprimorando ainda mais a performance e eficácia do monitoramento.

Além disso, a frota utilizada nas ações da Brigada, que inclui caminhões-pipas e caminhões de combate a incêndio, está sendo renovada desde o ano passado. Em 2023 foram trocados cinco veículos e, para este ano, está prevista a troca de mais 10 caminhões.

A Suzano ainda concentra suas ações na preparação de 140 brigadistas, que recebem treinamento contínuo. Hoje, a empresa conta com mais de 2,1 mil pessoas preparadas para atuar em operações de combate a incêndio e outras urgências no Estado de São Paulo.

Canal aberto com a população

A comunidade local também possui um papel fundamental na proteção florestal e pode informar sobre ocorrências de focos de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas da empresa por meio de ligação gratuita para o número 0800 203 0000, com atendimento 24 horas, ou mensagem via WhatsApp para o número 14 9 8828 3739.

As ações de prevenção nas comunidades são realizadas por meio do projeto “Guardiões da Floresta”, desenvolvido pela área de Inteligência Patrimonial da Suzano, que tem como objetivo promover a preservação ambiental e a conscientização de todos sobre a importância da conservação da flora e fauna nas comunidades onde a empresa atua, por meio de abordagens preventivas e educativas em prol do desenvolvimento sustentável.