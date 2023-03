UPA de Suzano inaugura no próximo dia 11

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista será inaugurada pela Prefeitura de Suzano no próximo dia 11 (sábado). Na segunda-feira (27/02), o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi conferir de perto as últimas intervenções no local, que garantirá 11 mil atendimentos por mês e colocará à disposição dos moradores da região norte 12 médicos a cada 24 horas, 20 leitos e duas ambulâncias. Foram investidos R$ 2,1 milhões na implantação do equipamento.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, acompanhou o chefe do Executivo na visita, que também contou com as presenças de Andressa Angeloni, que será a coordenadora da UPA, e de Rafael Rocha, diretor do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que fará a gestão da unidade, localizada no número 200 da rua Guarani. Nos próximos dez dias será feito o acabamento da estrutura e também deve ser finalizada a parte elétrica, além de pintura, sinalização e instalação de mobiliário.

Os serviços oferecidos contemplarão o atendimento nas áreas de Pediatria, Clínica Médica e Ortopedia. Para tanto, os pacientes ficarão sob os cuidados de quatro pediatras (dois de dia e dois à noite), cinco emergencistas (três de dia e dois à noite), dois ortopedistas (um de dia e um à noite) e um médico horizontal. O espaço ainda será composto por recepção, triagem, sala de medicação, sala de inalação e uma Farmácia Satélite, que abastecerá as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região norte.

Para dar suporte aos atendimentos, o novo equipamento, que ocupará uma área de 1,5 mil metros quadrados, contará com uma equipe multidisciplinar de aproximadamente 230 profissionais. Os colaboradores atuarão em diferentes segmentos, além da parte médica, como enfermagem, administrativo, nutrição, limpeza, radiologia, farmácia, bioquímica, controle de acesso e serviços gerais.