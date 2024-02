Universidade Zumbi dos Palmares recebe Djamila Ribeiro em Semana Acadêmica

A Universidade Zumbi dos Palmares realiza Semana Acadêmica, que acontece entre os dias 19 e 23 de fevereiro e contará com aula magna inaugural conduzida pela renomada filósofa e escritora Djamila Ribeiro.



O reitor, da universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, expressa seu entusiasmo pela participação de Djamila Ribeiro, destacando a honra de contar com o perspicaz raciocínio da filósofa: “É uma honra ter a brilhante mente de Djamila em nossa Semana Acadêmica. Sua expertise enriquecerá nossos debates e reforça nosso compromisso com a construção de uma educação mais inclusiva e antirracista”, afirma o reitor.



Além da participação notável de Djamila Ribeiro, a Semana Acadêmica da Zumbi dos Palmares apresentará outras personalidades de destaque ao longo da semana, como: Eduardo Tuma, presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo; Luís Guilherme da Costa Wagner, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo; Fábio Prieto, secretário estadual de Justiça; e Inês Coimbra, procuradora-geral de Justiça, que abrilhantarão os eventos de segunda a sexta-feira, respectivamente.

O evento, além de proporcionar uma experiência única de aprendizado e reflexão, abordará temas relevantes. “A Semana Acadêmica destaca o comprometimento da Zumbi dos Palmares em oferecer uma educação que promova igualdade e respeito à diversidade. Estas participações representam um marco na instituição, reforçando o papel como agente transformador na formação de profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, ressalta Vicente.

A Zumbi convida calorosamente todos os seus alunos, amigos e parceiros a participarem deste enriquecedor evento educacional. Para participar é preciso realizar a inscrição em: https://www.even3.com.br/semana-academica-universidade-zumbi-dos-palmares-2024-434468.