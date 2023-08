Unipiaget está com inscrições abertas para Jornada do Cérebro

As inscrições para a Jornada do Cérebro no Unipiaget já estão abertas. É só preencher gratuitamente um formulário para garantir uma vaga. Podem participar do evento, estudantes do Ensino Médio, matriculados em escolas públicas ou particulares.

A jornada acontece nos próximos dias 4, 5 e 6 de setembro, das 13 às 17h, no auditório da instituição. O evento contará com palestras e visitas nos laboratórios de Anatomia e Microbiologia. Tudo relacionado ao cérebro.

A organização é do professor, Fernando Bicocchi Canova, com a supervisão da coordenadora geral da Extensão e Pós-Graduação, Karolyne Rodrigues.

Em cada dia de evento será tratado um tema diferente nas palestras: memória, sono e estresse. “O minicurso tem como tema ‘Aprender a estudar de forma eficiente’. Não é preciso participar dos três dias, porque ele foi dividido de forma independente, portanto, quem assistir em um dia não precisa assistir obrigatoriamente no outro”, explica o professor Canova.

Este é um ensaio para a Semana do Cérebro, que ocorre no mundo todo em março.

O link para inscrição é o seguinte: Inscrição I Jornada do Cérebro – Unipiaget (google.com)