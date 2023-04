Unipiaget é a melhor Instituição de Ensino Superior do Alto Tietê

O Centro Universitário Piaget recebeu o conceito quatro de excelência (em uma escala de 1 a 5) no Índice Geral de Cursos (IGC), conforme divulgação feita pelo Ministério da Educação (MEC) no último dia 28 de março.

Isso significa que o Centro Universitário Piaget está entre as melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, ficando em 1º lugar no ranking da região do Alto Tietê entre instituições públicas e privadas, levando em consideração faculdades, centros universitários e universidades.

“Quando se sonha junto e se trabalha com o objetivo de mudar a vida das pessoas por meio da educação, esse é o resultado de um sonho bem sucedido. Agora somos referência em Educação Superior em todo o Alto Tietê, e isso nos fortalece ainda mais para seguirmos trilhando esse caminho, com respeito ao aluno, proporcionando uma jornada universitária que fará a diferença na vida dos nossos alunos”, ressalta o reitor Marcus Rodrigues.

Nos resultados mais recentes divulgados pelo MEC, o Unipiaget também se destacou no conceito preliminar de curso (CPC): Licenciatura em Pedagogia, e bacharelado em Educação Física que obtiveram conceito 4.

O que é o IGC?

Para conhecer o desempenho das instituições de ensino superior do país, os estudantes podem consultar, entre outros indicadores, o Índice Geral de Cursos (IGC).

O instrumento é construído com base numa média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Assim, sintetiza num único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino.

O IGC é divulgado anualmente pelo Inep/MEC, imediatamente após a divulgação dos resultados do Enade.