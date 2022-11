Unidades do Bom Prato Móvel servem mais de 62 mil almoços na região

Em funcionamento há oito meses, o projeto do Bom Prato Móvel já ofereceu quase 950 mil refeições, por meio de suas 27 unidades, em todo o estado. O preço unitário das refeições é de R$1,00, mesmo valor cobrado nos restaurantes fixos sem alteração há 22 anos, quando o programa foi lançado.

Atualmente a entrega das refeições pelo Bom Prato Móvel de Ferraz de Vasconcelos acontece na Avenida Pedro Cardosos Xavier, 13, no bairro Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos. Já a unidade de Mogi das Cruzes realiza a entrega na rua Manuel Fernandes esquina com Avenida Benedito Rodrigues de Souza, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. A distribuição das marmitas tem início a partir das 11h.

Preparadas no restaurante fixo do programa, as refeições são colocadas em embalagens descartáveis e transportadas pelos caminhões em caixas térmicas hot box, que ajudam a manter a temperatura dos alimentos. Todo o processo de preparação e embalagem conta com o acompanhamento de nutricionistas para garantir a qualidade da alimentação. As refeições servidas nas embalagens descartáveis são compostas por carboidratos, proteínas, vegetais e frutas.

Com um projeto piloto lançado em dezembro de 2021 na Capital, o Bom Prato Móvel tem como objetivo alcançar bolsões de pobreza distantes até 7km de uma unidade fixa, beneficiando usuários que não possuem recursos para o deslocamento. A seleção dos locais leva em conta a densidade populacional, vulnerabilidade social e a distância das unidades fixas.

Atualmente o Bom Prato Móvel disponibiliza 16 caminhões para a capital, quatro para o interior, cinco para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e dois para o litoral. Cada unidade móvel oferece 300 almoços de segunda a sexta-feira.