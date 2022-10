Unidades do Bom Prato de Mogi das Cruzes não irão funcionar no feriado do Dia de Finados 

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, por meio da Coordenadoria de Segurança Alimentar (Cosan), informa que as unidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Suzano e Jundiapeba não irão funcionar nesta quarta, 02 de novembro, durante o feriado do Dia do Funcionário Público. As unidades reabrem na quinta-feira (03) a partir das 7h.

Atualmente, a rede Bom Prato conta com 96 unidades, sendo 27 móveis e 69 fixas (22 na capital, 18 na RMSP, nove no litoral e 20 no interior). Diariamente são servidas mais de 128 mil refeições.

O café da manhã, que têm o custo de R$ 0,50, é servido a partir das 7h. O serviço de almoço, no valor de R$ 1,00, começa a partir das 10h30, especialmente para idosos, e às 11h ao público em geral. Os jantares, também com o preço de R$ 1,00, são servidos a partir das 17h.

Criado em dezembro de 2000, o Bom Prato tem o objetivo de oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Nestes 21 anos, foram servidas mais de 316 milhões de refeições e investidos mais de R$ 1,1 bilhão entre custeio das refeições, implantação e revitalização das unidades.