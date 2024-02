Unidades de saúde atendem demanda livre para pacientes com suspeita de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde inicia, nesta quarta-feira (28/02), atendimento sem agendamento prévio para pessoas com suspeita de dengue em qualquer Posto de Saúde ou unidade da Estratégia Saúda da Família, das 8 às 12 horas. A medida é válida para pacientes com idade a partir de 13 anos – as crianças devem ser conduzidas preferencialmente ao Vagalume e ao Pronto Atendimento 24 horas do Hospital Municipal.

A novidade foi confirmada durante a 79ª prestação de contas do 3º quadrimestre de 2023, realizada nesta terça-feira (27), no auditório da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O secretário municipal de Saúde, William Harada, acompanhado da adjunta Rosângela Cunha, apresentou os principais dados de atendimentos realizados entre os meses de setembro e dezembro e esclareceu dúvidas sobre demandas atuais.

“Mogi das Cruzes trabalha no combate e prevenção da dengue o ano todo, mas está com ações intensificadas desde o início de 2024 em virtude da alta de casos e trabalhos pontuais para garantirmos respostas rápidas às atuais demandas”, informou a secretária adjunta. Neste ano, até o momento, o município tem 252 casos confirmados de dengue e 976 exames aguardando resultados.