UMC se prepara para Mutirão de prevenção ao câncer de colo de útero

A Policlínica da UMC realizará, no sábado (22), das 8h às 13h, um mutirão com atendimentos, consultas e vacinas gratuitas para a prevenção do câncer de colo de útero. Esta ação faz parte da campanha “Março Lilás”, que visa conscientizar a população sobre o combate dessa doença.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais comum entre as mulheres no Brasil, frequentemente associado à infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), a infecção sexualmente transmissível mais prevalente no mundo.

Serão disponibilizados atendimentos e consultas ginecológicas gratuitas para 70 pacientes, sendo 50 com agendamento prévio e 20 por ordem de chegada. Além disso, haverá vacinação gratuita contra o HPV para meninas e meninos de nove a 14 anos. A vacina contra HPV oferece uma proteção potencial de mais de 70% contra os cânceres de colo do útero.

A atividade será conduzida pelos alunos das Ligas Acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia e Dermatologia da UMC, sob a supervisão dos professores. A novidade deste ano é a realização de sorteios de brindes para a comunidade presente, com o objetivo de promover a importância do cuidado com a saúde feminina.

“Convidamos a comunidade de Mogi das Cruzes e região a participarem dessa ação, que é fundamental para conscientizar sobre a prevenção do câncer de colo de útero, uma doença que ainda afeta muitas mulheres no Brasil. Por meio destes atendimentos, esperamos contribuir para a saúde e bem-estar da nossa comunidade. Esta ação reforça o compromisso da UMC em promover a saúde pública e apoiar a formação de profissionais de saúde dedicados e capacitados”, explica o coordenador do curso de Medicina da UMC, Dr. Henrique Naufel.

Para ser atendido, basta agendar pelo telefone ou comparecer no dia e local informados, com documentos pessoais e cartão do SUS.

A Policlínica da UMC fica rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170, Centro, Mogi das Cruzes. Mais informações pelo (11) 4728-5383.

