UMC realiza ação sobre cuidados veterinários durante o FestCão 2025

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) participará do FestCão 2025, evento que celebra o amor pelos animais e incentiva a posse responsável. A iniciativa será realizada no domingo (9), das 10h às 13h, na Praça Assumpção Ramires Eroles, conhecida como Praça do Habib’s, em Mogi das Cruzes. A entrada é gratuita.

Durante o evento, a UMC estará presente com um estande especial, oferecendo brindes e orientações veterinárias ao público. Alunos e professores do curso de Medicina Veterinária participarão das atividades, levando informações sobre saúde, bem-estar e cuidados preventivos com os pets. O FestCão promete uma manhã de lazer, conscientização e serviços voltados aos animais e seus tutores.

Entre as atrações, o público poderá acompanhar o tradicional CãoCurso, desfile que premia cães em categorias como Similaridade, Fashion e Pelagem. Também haverá feira de adoção de animais, ações educativas e atividades voltadas para toda a família.

Referência na formação de profissionais dedicados ao cuidado animal, o curso de Medicina Veterinária da UMC conta com uma Clínica Veterinária Escola moderna, com cerca de dois mil metros quadrados. O espaço dispõe de oito consultórios, salas de exames de imagem, laboratório de reprodução animal, centro cirúrgico com duas salas, solarium, além de área para observação e acompanhamento pós-operatório.

“Eventos como o FestCão aproximam a universidade da comunidade e reforçam o compromisso da UMC com a educação, o bem-estar e a saúde dos animais”, destacou a coordenadora do curso, Joelma Moura Alvarez.

Clínica Veterinária Escola da UMC é referência em atendimento e formação de profissionais



