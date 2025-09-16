UMC realiza 23ª Feira de Saúde com atendimentos médicos gratuitos

Nos dias 20 e 21 de setembro de 2025, a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) promove, por meio do Centro Acadêmico de Medicina Antonio Prudente (CAAP), a 23ª edição da tradicional Feira de Saúde, oferecendo atendimentos médicos gratuitos e serviços à população de Mogi das Cruzes e região. O evento será realizado na Policlínica da UMC, localizada na rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170, Centro, das 8h às 17h. A expectativa é que sejam realizados mais de mil atendimentos.

Desde o ano 2000, a Feira de Saúde da UMC se consolidou como uma importante ação social e de extensão universitária, promovendo cidadania e acesso à saúde de qualidade. A iniciativa do Centro Acadêmico de Medicina reúne estudantes e professores de diversos cursos da universidade, como Medicina, Enfermagem, Odontologia, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Direito e Educação Física, que atuam em conjunto para oferecer uma ampla gama de serviços à comunidade.

Entre as especialidades médicas disponíveis estão cardiologia, ginecologia, pediatria, dermatologia, psiquiatria, neurologia, oftalmologia, urologia, geriatria, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia, cirurgia geral e plástica, entre outras. Além das consultas, os visitantes poderão realizar exames rápidos, receber vacinas e medicamentos, passar por triagens e obter orientações médicas e jurídicas.

A feira também disponibiliza atendimentos em áreas como nutrição, psicologia, odontologia, fisioterapia e educação física, além de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Todos os serviços são supervisionados por professores da UMC, garantindo qualidade e segurança nos atendimentos.

O evento é gratuito e aberto à comunidade. Para ser atendido, basta comparecer à Policlínica da UMC com um documento de identidade com foto. É recomendável levar exames anteriores, garrafinha de água e itens de higiene pessoal. As vagas são limitadas.

Para mais informações, o telefone é o (11) 4728-5383.

