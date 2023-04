UMC realiza 1º Simpósio sobre o Autismo

Os cursos de Pedagogia, Psicologia e Enfermagem da UMC promovem no próximo dia 15/04, a partir das 10h, o 1º Simpósio sob o tema: “Percorrendo Mundo Azul – TEA e suas várias possibilidades” no Centro Municipal de Formação Pedagógica – CEMFORPE, na R. Antenor Leite da Cunha, 55 – Mogilar. O evento é destinado aos alunos de forma gratuita e contará com palestrantes das áreas da Psicopedagogia, Enfermagem, Psicologia e Neurologia.

“Mais informação, menos preconceito” é o slogan da campanha 2023 de conscientização do Autismo, que acontece durante todo o mês de abril. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se considera uma estimativa conservadora, de que aproximadamente 1% da população mundial esteja dentro do espectro do autismo, a maioria sem diagnóstico ainda. O Brasil pode ter mais de 2 milhões de autistas.

O Transtorno do espectro autista (TEA) é um termo usado para descrever um grupo de condições do neurodesenvolvimento relacionado a pessoas que possuem diferenças na comunicação e interação social, e geralmente demonstram interesses ou padrões de comportamento de caráter restrito e repetitivo.

Para a especialista em Psiquiatria da UMC, Karen Thomsen Correa, destaca-se a importância da conscientização e diagnóstico. “Quanto mais precoce o diagnóstico e, por conseguinte, o tratamento, mais se aproveitam as janelas de oportunidade do desenvolvimento. A fala, por exemplo, tem uma chance muito maior de desenvolver-se quando estimulada até os 5 anos de idade”, ressalta.

