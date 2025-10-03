UMC promove Workshop Pré-Vestibular de Medicina neste sábado (4)

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) realiza neste sábado (4), das 8h às 13h, a 7ª edição do Workshop Pré-Vestibular de Medicina. A iniciativa é organizada pelo Centro Acadêmico de Medicina Antônio Prudente e tem como objetivo aproximar vestibulandos da realidade acadêmica e prática da profissão.

O evento é voltado a estudantes que desejam ingressar no curso de Medicina e oferece a oportunidade de vivenciar, de forma imersiva, a rotina universitária. A atividade será realizada no campus da UMC, localizado na Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200, no Centro Cívico de Mogi das Cruzes.

A programação inclui palestra de abertura sobre a história e tradição da faculdade, aula prática de Anatomia nos laboratórios da instituição e workshops de Primeiros Socorros e Suturas, conduzidos pelos próprios acadêmicos. Os participantes também terão um coffee break especial, pensado para promover momentos de confraternização e troca de experiências.

A taxa de participação é de R$30, valor destinado à compra de materiais, preparação do coffee break e brindes. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/yANca68WQMHGyfNz6.

Além do workshop, seguem abertas até 29 de outubro as inscrições para o Vestibular de Medicina da UMC 2026. A prova está marcada para 1º de novembro.