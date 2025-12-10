UMC promove mutirão gratuito de prevenção ao câncer de pele

A ação disponibilizará triagem e orientações gratuitas

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), através do curso de Medicina, participa da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele – Dezembro Laranja, que foi promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SDB). Essa ação acontece no sábado (13), das 9h às 15h, na Policlínica UMC (rua Antônio Cândido de Alvarenga, 170 – Centro, Mogi das Cruzes), com atendimento totalmente gratuito e aberto ao público, sem precisar de agendamento prévio.

Com enfoque na conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele, esse evento conta com o apoio da disciplina de Dermatologia do curso de Medicina da UMC, com a orientação da professora doutora Denise Steiner, que é uma referência nacional na área, junto da participação da Liga de Dermatologia, os estudantes da graduação e médicos residentes em Dermatologia da Universidade.

Enquanto ocorre o mutirão, o público pode realizar avaliações dermatológicas gratuitas e receber orientações sobre proteção solar, cuidados para se ter com a pele e acompanhamento médico regular, reafirmando a importância da exposição solar consciente. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço no momento da triagem.

Com essa iniciativa, a UMC amplia sua atuação na promoção da saúde e na formação mais humanizada de seus estudantes, fortalecendo inserção entre ensino, pesquisa e extensão em benefício da comunidade de Mogi das Cruzes e região.

