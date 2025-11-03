UMC promove encontro sobre gestão na saúde com especialistas do setor

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) realizará, no dia 8 de novembro (sábado), o encontro “Gestão na saúde: fortalecendo os cuidados e otimizando os resultados”, voltado a estudantes, profissionais e interessados no tema. O evento será das 9h30 às 12h30, na Sala 1T-02, no térreo do Prédio 1, e é aberto à comunidade, com inscrições gratuitas.

A proposta é aproximar o público das principais tendências da gestão em saúde, estimulando o debate sobre práticas que otimizam recursos, aumentam a eficiência no atendimento e promovem resultados sustentáveis em instituições públicas e privadas. A programação reunirá especialistas renomados que discutirão temas como trabalho em equipe, qualidade e segurança, desafios assistenciais, oportunidades no mercado e o papel das redes de cooperação.

Entre os palestrantes estão profissionais como: Andrea Bottoni, médico e docente da UMC; Clara Tiyomi Takeno, especialista em administração hospitalar e avaliadora da Organização Nacional de Acreditação (ONA); Michele Pereira Batista, diretora da Rede D’Or São Luiz; Wania Regina Mollo Baía, diretora assistencial do Hospital Sírio-Libanês; e Sandra Maria Degrande Carvalho, diretora de operações da Rede D’Or São Luiz.

A abertura e a mediação do debate final ficarão a cargo das professoras Tatiana Ribeiro de Campos Mello, Sílvia Regina Matos da Silva Boschi e Agnes de Sousa Arruda, coordenadoras e docentes dos programas de mestrado e doutorado da UMC.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do formulário disponibilizado pela universidade.

Evento contará com palestras e debates sobre práticas inovadoras na administração hospitalar e políticas públicas em saúde



