UMC obtém nota máxima no MEC

A UMC obteve nota 5, considerada a máxima, no recredenciamento institucional concedido pelo MEC – Ministério da Educação. Importante destacar que para obter a nota máxima, a instituição precisa preencher todos os requisitos de análise tanto nas questões acadêmicas e de infraestrutura. Como é universidade, isso também abrange a pesquisa científica, a pós-graduação Lato Sensu (especialização) e os programas Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), o que torna o instrumento de avaliação mais amplo.

“Essa nota é o reconhecimento do trabalho árduo de todos os nossos colaboradores, professores e alunos, que juntos constroem há 60 anos uma instituição de referência no cenário educacional brasileiro. Estamos honrados em receber essa avaliação positiva do MEC, o que nos motiva ainda mais a continuar buscando a excelência em tudo o que fazemos”, afirma o Pró-Reitor Acadêmico da UMC, Professor Dr. Cláudio José Alves de Brito, acrescentando “Já éramos a 1ª Universidade Privada do Estado de SP, a 2ª do Brasil e agora também somos a única e melhor Universidade da Região”.

Importante destacar que a infraestrutura do Campus conta com o espaço total de mais de 116 mil metros quadrados distribuídos entre 14 prédios no Campus Sede, Centro Esportivo e Policlínica.

A UMC está totalmente acessível às necessidades das Pessoas com Deficiência (PcD). O campus oferece mais de 1300 metros de trajeto acessível, ligando os 14 prédios e permitindo o deslocamento adequado para esse público. Além disto, são oferecidas rampas e 27 sanitários exclusivos para o público PcD entre os prédios.

É importante destacar que a UMC dispõe de 27 sanitários exclusivos para o público PcD; reformados e modernizados no Prédio 1, Prédio 3, Clínica de Odontologia e Centro de Convivência.

Outro destaque são as placas espalhadas entre os prédios que disponibiliza o Sistema de Escrita em Braile para auxiliar pessoas com deficiência visual a se deslocar com maior facilidade no Campus.

Um dos diferenciais da UMC são os serviços prestados à comunidade. Podemos destacar a Clínica de Odontologia oferece atendimentos odontológicos e fomenta atividades práticas para alunos do Curso de Odontologia, e que passou por uma importante modernização na infraestrutura e equipamentos.

Recentemente a Universidade entregou o Laboratório de Patologia Animal, com infraestrutura completa e tecnologia de ponta, o espaço conta com peças naturais e artificiais para o estudo da estrutura, forma e função dos animais, transitando por várias áreas como fisiologia, farmacologia, microbiologia e genética, dentre outros conteúdos. Um diferencial é que o ambiente conta com uma câmara fria para armazenamento de diversas espécies de animais.

Outro destaque foi a adequação dos 21 Laboratórios de Informática às modernas ferramentas, juntamente com um novo projeto de infraestrutura (com pintura e iluminação) permitindo que as aulas sejam ainda mais dinâmicas. Disponibilizamos aos alunos 349 computadores Intel de 12ª geração, 2 laboratórios com capacidade para 90 alunos e 1 laboratório que comporta até 80 alunos.

Esse reconhecimento chancela a altíssima qualidade da UMC no tripé ensino – pesquisa – extensão. Estamos orgulhosos deste resultado e certos de que o caminho de responsabilidade, compromisso, dedicação e excelência acadêmica promove o desenvolvimento regional, incentivando estudantes de todo o país na busca de uma formação sólida e diferenciada.