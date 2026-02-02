A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) firmou um acordo de cooperação para desenvolver uma pesquisa de longo prazo sobre a travessia urbana do rio Tietê e seus impactos socioambientais e na saúde única. O projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), terá duração de quatro anos e tem como foco a produção de dados científicos para subsidiar políticas públicas de proteção, conservação e recuperação das áreas de várzea do principal manancial da cidade.

Intitulado “Travessia urbana do Rio Tietê: desafios socioambientais e seus reflexos na saúde única”, o estudo será coordenado pela professora doutora Tatiana Ribeiro de Campos Mello, responsável pela Pesquisa e Pós-graduação e pelo Mestrado em Políticas Públicas da UMC. Caberá à universidade a gestão dos recursos, a condução científica do trabalho e a entrega dos relatórios técnicos ao longo do desenvolvimento da pesquisa.

Nos dois primeiros anos, o projeto prevê a consolidação de indicadores biológicos, como flora, abelhas, peixes e microbiota, além da análise da qualidade da água e do solo e de um diagnóstico participativo com agricultores da região. Na terceira etapa, está prevista a criação de um banco de dados e de um aplicativo de tecnologia social, além de ações de integração, como oficinas e mutirões de limpeza.

No último ano, a pesquisa deverá resultar na elaboração de minutas para o Programa Renasce Tietê e para a regulamentação da Lei Municipal nº 7.524, que trata do manejo e resgate de abelhas africanizadas e nativas em Mogi das Cruzes. O objetivo é transformar o conhecimento acadêmico produzido em instrumentos práticos de gestão ambiental.

Para a professora Tatiana Mello, o projeto reafirma o compromisso da universidade com o desenvolvimento local. “Este projeto traduz a vocação histórica da pós-graduação da UMC de colocar a pesquisa a serviço da cidade”, destaca. A iniciativa envolverá pesquisadores e alunos dos programas de mestrado e doutorado, ampliando o impacto científico, ambiental e social do estudo.

Crédito: Julio Nogueira/Semae

