UMC inova com curso inédito de Soft Skills para professores universitários

Inovação na educação superior é requisito para a universidade

Reforçando o compromisso com a formação continuada e investindo no aprimoramento de seus professores e na busca constante pela inovação na educação superior, a UMC concluiu com sucesso a primeira turma do curso de aperfeiçoamento: “Soft Skills para Docentes”, curso inédito dirigido a docentes do ensino superior sobre habilidades interpessoais, reforçando o protagonismo da Universidade. O curso foi promovido ao longo do segundo semestre de 2024, totalizando 180 horas, e proporcionou um aprofundamento em temas essenciais para a prática acadêmica e as relações interpessoais.

O pró-reitor acadêmico da UMC, prof. Claudio José Alves de Brito, relata a origem desse curso: “Na nossa capacitação docente no início de 2024, foi apresentado aos professores um componente curricular presente na grade curricular de todos os cursos da UMC desde 2021, chamado ‘Vida & Profissão’, que acompanha todo o período do aluno dentro da UMC e trata, em grande parte, das soft skills. Os professores, na época, pediram acesso ao conteúdo desse componente curricular, pensei na hora de fazermos algo maior, específico para docentes. Daí surgiu este curso de capacitação, reconhecido pelo MEC devido à carga-horária. Lançamos 100 vagas, que se esgotaram em algumas horas. Agora para 2025 lançaremos mais turmas”, explica.

A atividade presencial de encerramento, realizada no dia 30 de janeiro, contou com a participação de professores de diversas áreas e cursos, promovendo um ambiente dinâmico de troca de conhecimentos e experiências.

As aulas aconteceram no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UMC e foram ministradas pelas professoras responsáveis pelos conteúdos e pela curadoria de filmes e livros, promovendo reflexões e metodologias inovadoras para a formação docente. A professora Gracy Astolpho Duarte tratou sobre as técnicas de Comunicação Assertiva, enquanto a professora Marina Campos trabalhou sobre a importância das Habilidades Sociais no ambiente acadêmico. A professora Erica Venturini abordou aspectos fundamentais sobre Liderança nas Práticas Docentes, e a professora Ana Cristina Arzabe trouxe sua contribuição para a discussão sobre Gerenciamento de Emoções, elementos significativos para o desenvolvimento profissional dos participantes.

O encontro presencial foi um momento de finalização, integração e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, permitindo aos docentes compartilharem desafios, trocar experiências e consolidar as aprendizagens. Novas turmas serão anunciadas em breve.

DESTAQUE

Foto 1 – Primeira turma do curso reforçou o protagonismo da UMC

Foto 2 – O curso totalizou 180 horas com temas importantes para a prática acadêmica e relações interpessoais