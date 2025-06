UMC fortalece pesquisa científica com novos equipamentos de alta tecnologia

Aquisição de aparelhos de ponta amplia capacidade de pesquisa da universidade

No mês de junho, a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) deu um grande passo na área científica com a aquisição de três equipamentos multiusuários de última geração, financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

O investimento representa não apenas um avanço na infraestrutura da instituição, mas também coloca a universidade na vanguarda da pesquisa científica no Brasil, oferecendo à comunidade acadêmica e ao público externo a oportunidade de realizar pesquisas inovadoras.

Entre os novos equipamentos, destaca-se o sequenciador de DNA Spectrum Compact CE System, avaliado em cerca de 85 mil dólares, que possui tecnologia de última geração, permitindo o sequenciamento de DNA e a genotipagem com precisão. Utilizando o método de Sanger, ideal para análises de trechos curtos de DNA, o equipamento é capaz de processar até 32 amostras em apenas quatro a seis horas.

O sistema é eficiente, prático e substitui modelos mais antigos. Ele possibilita a identificação de variações genéticas com base em marcadores como microssatélites — comumente utilizados em testes de paternidade — e SNPs, aplicados em estudos de identificação individual e pesquisas em vegetais.

Outro destaque é o equipamento de Sistema de PCR em Tempo Real, essencial para a detecção e quantificação de ácidos nucleicos em amostras biológicas. Essa tecnologia é amplamente usada em pesquisas médicas e genéticas, permitindo estudos mais rápidos, precisos e confiáveis em diversas áreas da biologia molecular.

A Universidade também recebeu um avançado Microscópio Eletrônico de Força Atômica (AFM), capaz de produzir imagens tridimensionais em escala nanométrica, com resolução próxima ao nível atômico. O equipamento é uma ferramenta indispensável em pesquisas nas áreas de nanotecnologia, ciência dos materiais, biologia e física, contribuindo para investigações científicas de alta complexidade.

Com esses investimentos, a UMC consolida-se como um polo de pesquisa científica de referência. O apoio da FAPESP é um reconhecimento do potencial da universidade para impulsionar novos estudos e gerar conhecimentos. Além de atender aos pesquisadores da própria instituição, os equipamentos também estão disponíveis para grupos externos e empresas. O acesso aos equipamentos pode ser solicitado por meio do site da UMC, permitindo que toda comunidade científica interna e externa usufrua desses recursos de alta tecnologia.

Da esquerda para a direita Sequenciador de DNA Spectrum Compact CE System, Sistema de PCR em Tempo Real e Microscópio Eletrônico de Força Atômica (AFM)