UMC firma parceria com Universidade na Califórnia

A UMC firmou, através da Coordenação de Internacionalização e Global Experience (CIGEX), uma parceria com a California Northstate University, a CNU, na qual será possível realizar intercâmbios de alunos e professores, além de parcerias em projetos de pesquisas e projetos acadêmicos. A colaboração entre as Instituições se inicia com pesquisas científicas entre o Núcleo de Pesquisa Tecnológica da UMC e a universidade norte-americana.

A CNU é uma instituição dedicada a educar, desenvolver e treinar indivíduos para fornecer atendimento competente e centrado no paciente. Com esse objetivo, a universidade desenvolveu um plano estratégico que aborda educação, parceria e bolsa de estudos.

Para o pró-reitor acadêmico da UMC, professor Dr. Cláudio José Alves de Brito, “a parceria com a Universidade da Califórnia só ratifica o comprometimento da universidade oferecendo o melhor ensino para os alunos”, afirma o pró-reitor.

De acordo o professor Marcello Francisco dos Santos, coordenador do CIGEX essa parceria é fundamental entre as instituições. “Este trabalho em conjunto contribuirá para o aumento de conhecimento da comunidade acadêmica, além de proporcionar oportunidades futuras com outras Instituições de Ensino do exterior”, afirma.