UMC fecha parceria com instituição argentina

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), por meio da Coordenação de Internacionalização e Experiência Global (CIGEX) anuncia uma nova parceria internacional com a reconhecida Universidade Católica de Santiago del Estero (UCSE), Argentina. “Este acordo reflete o compromisso contínuo da UMC em promover a internacionalização e enriquecer as oportunidades educacionais para seus alunos e professores”, destaca o pró-reitor acadêmico da UMC, Professor Dr. Cláudio José Alves de Brito.

A parceria entre a UMC e a UCSE abrirá portas para intercâmbios de alunos e professores, incentivando a colaboração em projetos de pesquisa conjuntos. A expectativa é gerar produções científicas significativas e promover projetos acadêmicos inovadores.

Fundada em 1960, a UCSE tem sua sede na cidade de Santiago del Estero e expandiu estrategicamente suas operações desde 1994, com mais três campus distribuídos pela Argentina. Oferecendo uma ampla gama de cursos nas áreas de ciências exatas, humanas e saúde, a Universidade destaca-se também por sua área de pesquisa, que se baseia em princípios de desenvolvimento sustentável, qualidade de vida, diversidade de conhecimento, cultura científica, distinção institucional e impacto na sociedade.

Para o coordenador do CIGEX, professor Marcello Francisco dos Santos, esse é um grande momento. “Esse compromisso fortalece a dedicação da UMC ao processo de internacionalização, proporcionando a troca de informações e o aumento do conhecimento para nossos alunos e pesquisadores”, enfatiza.

