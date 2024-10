UMC está entre as 20 melhores universidades privadas do Estado de São Paulo

A instituição foi classificada em 17º lugar no Ranking Universitário da Folha (RUF) 2024 e recebeu 142 estrelas no “Guia da Faculdade” Estadão – Quero Educação.

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) conquistou um lugar de destaque no cenário educacional com importantes reconhecimentos ao figurar em 17º lugar entre as melhores universidades privadas do Estado de São Paulo, segundo o Ranking Universitário da Folha (RUF) 2024, e receber 142 estrelas, em 41 cursos avaliados (modalidade presencial e Ensino à Distância -EAD) pelo “Guia da Faculdade”, da Quero Educação e do Estadão.

Estes reconhecimentos reafirmam o compromisso da instituição com a qualidade de ensino e a formação de profissionais altamente capacitados. Além do excelente desempenho geral, a UMC obteve destaques com seus cursos de graduação, obtendo posições notáveis dentre os melhores cursos oferecidos pelas instituições privadas avaliadas, como: 5º lugar para o curso de Psicologia, 6º lugar para o curso de Biomedicina, 8º lugar em Engenharia Mecânica e 8º lugar em Nutrição, dentre outras importantes colocações nos outros cursos oferecidos pela instituição.

Essas colocações, nestes referenciados rankings, refletem a excelência acadêmica e a dedicação dos professores e alunos da UMC, além da constante evolução em sua qualidade de ensino.

A avaliação no “Guia da Faculdade”, uma parceria entre o Estadão e o Quero Educação, em que a UMC alcançou 142 estrelas em 41 cursos avaliados, tanto na modalidade presencial quanto na Educação a Distância (EaD), representa uma evolução significativa em relação ao ano de 2023, evidenciando o contínuo aprimoramento da qualidade educacional oferecida pela universidade.

A UMC tem se empenhado em oferecer uma formação completa e atualizada, preparando seus alunos para os desafios do mercado de trabalho e promovendo um ambiente de aprendizado inovador.

“Estamos muito orgulhosos dos resultados alcançados, que são fruto do esforço conjunto de toda a comunidade acadêmica. Esses rankings nos motivam a continuar investindo em qualidade e inovação”, afirma o Prof. Dr. Cláudio José Alves de Brito, pró-reitor acadêmico e diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão da UMC.

Com uma infraestrutura completa e robusta, um corpo docente altamente qualificado e uma proposta pedagógica centrada no desenvolvimento integral do aluno, a Universidade de Mogi das Cruzes comemora esses dados e assegura seu compromisso com a educação de excelência se posicionando como uma das principais instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo.

UMC confirma a qualidade de ensino e a formação de profissionais altamente capacitados