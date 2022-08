UMC cede espaço para a capacitação gratuita de soldadores

Estão abertas as inscrições para a capacitação profissional gratuita para a função de soldador direcionada aos moradores de Mogi das Cruzes. O treinamento será realizado em uma carreta que ficará estacionada na UMC. O projeto está sendo realizado através de uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Governo do Estado e a Agência de Fomento Empresarial (AGFE).

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de agosto nas unidades do programa Mogi Conecta, localizadas nos Terminais Central e Estudantes e no CIC de Jundiapeba. Ao todo, 60 vagas estarão disponíveis neste primeiro ciclo de atividades, que começa em 23 de agosto. Os interessados devem ter entre 23 e 45 anos, ensino médio completo e, preferencialmente, residir em Mogi das Cruzes.

Segundo a AGFE, os participantes que se destacarem durante o curso poderão ser contratados por indústrias que estão com necessidade de funcionários para esta função. O Pró-Reitor Acadêmico da UMC, Professor Cláudio José Alves de Brito, explica que as parcerias entre instituições de ensino superior, setor produtivo e poder público impulsionam a formação de profissionais capacitados, além de fomentar a economia da região.