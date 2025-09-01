UMC assina parceria para ampliar e qualificar serviços da rede socioassistencial

Alunos vão inicialmente atender pessoas em situação de vulnerabilidade

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) assinou, na terça-feira (26), uma parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, que visa qualificar os atendimentos na rede socioassistencial, além de propiciar maior inclusão social e vivência comunitária aos estudantes universitários. Trata-se de uma ação pioneira, que está sendo iniciada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, porém pode ser absorvida por diversas outras pastas e áreas.

Por meio do acordo, alunos da UMC vão fazer projetos de extensão da universidade em parceria com os equipamentos da Assistência Social. A iniciativa busca unir esforços entre a universidade e a gestão pública, permitindo que os alunos contribuam com seus conhecimentos e práticas acadêmicas para fortalecer o atendimento social no município.

Outro objetivo é desenvolver atividades de extensão voltadas para ações sociais que beneficiem a população em situação de vulnerabilidade. A parceria também atende à Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que tornou obrigatória a atividade de extensão universitária em todos os cursos de graduação do Brasil.

“Esta é uma parceria que beneficia as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que são quem mais precisa e agora elas terão novos serviços, ainda mais qualificados, em diversos equipamentos. Agradeço muito à equipe da Secretaria de Assistência e também a todos da UMC que possibilitaram a concretização dessa iniciativa inovadora”, destacou a prefeita, Mara Bertaiolli.

Nesta primeira fase, a Assistência Social vai operacionalizar a parceria em três projetos. Um deles é na Vila Dignidade, com funcionamento de placas solares no local, além de atendimento aos moradores nas áreas de Educação Física e Fisioterapia. Trata-se de serviços inéditos no equipamento, que agora serão viabilizados com a atuação dos estudantes da universidade.

Outro serviço em que eles atuarão é no reforço do atendimento socioeducativo a pessoas em situação de rua, em complemento ao trabalho que já é desenvolvido pela secretaria, por meio das equipes do Centro POP e do Serviço de Abordagem Social. Os estudantes vão ainda fazer atendimento odontológico para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Além desses projetos iniciais, a parceria também contempla e possibilita novas ações, projetos e serviços em parceria com alunos dos cursos de Administração, Pedagogia, Psicologia, Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Direito e as Engenharias. Tudo isso aplicado de forma prioritária a públicos vulneráveis, como pessoas em situação de rua, pessoas idosas, crianças, adolescentes e mulheres atendidos pela rede socioassistencial.

A parceria foi assinada sob a forma do acordo de cooperação técnica nº 19, de 25 de agosto de 2025. Também participaram da solenidade o diretor administrativo da Universidade de Mogi das Cruzes, Luiz Carlos Jorge de Oliveira Leite, a coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação da UMC, Tatiana Mello e os vereadores Johnross Jones Lima e Milton Lins da Silva.

