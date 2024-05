UMC abre vagas para consultas gratuitas de Educação Nutricional Pediátrica

Auxiliar a saúde das crianças da região, impedindo diversas doenças, é o objetivo da ação

As inscrições estão abertas do dia 27 de maio a 7 de junho, para crianças de 7 a 10 anos. No dia 11 de junho, das 9h às 10h, a Policlínica UMC realizará um projeto gratuito de educação com o objetivo de criar hábitos alimentares para melhorar a escolha dos alimentos. A orientação será feita por alunos do curso de Nutrição da UMC, com supervisão dos professores, e as inscrições serão pelo telefone (11) 4728-5383.

“As consultas de Nutrição Pediátrica têm um papel fundamental no auxílio a saúde das crianças da região, impedindo casos de obesidade infantil, hipertensão arterial, alterações no colesterol, diabetes, e até mesmo alguns casos de câncer, além de melhorar a qualidade de vida. Para os alunos da UMC, estar em contato direto com esses casos, com supervisão de professores, é uma experiência fundamental que possibilita na formação do profissional completo”, explica a professora Adriana Nagahashi, professora do curso de Nutrição da UMC.

A Policlínica UMC é o Ambulatório de Especialidades dos cursos de Medicina, Fisioterapia e Nutrição da Universidade e oferece atendimento a pacientes do Alto Tietê. Com diversas especialidades médicas coordenadas pelos professores da Universidade, reforça o comprometimento da instituição com a prestação de serviços na área de saúde.

Ela fica situada na Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170, Centro, Mogi das Cruzes.

