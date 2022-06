A UMC está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas do segundo semestre. O programa vai oferecer 50 bolsas de estudo de até 100% para os cursos de graduação na UMC. Os contemplados iniciarão as aulas no segundo semestre de 2022.

O processo seletivo pode ser feito através de uma prova on-line ou presencial no dia 2 de julho, das 14h às 16h. Os interessados em participar da campanha devem se inscrever através de um formulário on-line disponível neste link: umc.br/concursodebolsas.