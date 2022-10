Uma caminhada de fé até Aparecida

A Romaria até Aparecida do Norte é um dos grandes momentos de fé entre os devotos da Igreja Católica. Em 12 de outubro de 1977 aconteceu a primeira peregrinação em honra de Nossa Senhora Aparecida, que em poucos anos se tornou um grande evento religioso, reunindo milhares de peregrinos e devotos da Padroeira do Brasil. Neste ano, a expectativa é que 60 mil peregrinos passem pela rodovia Presidente Dutra. O número é 70% maior do que o registrado em 2021.

O empresário Edemir Oliveira faz a romaria há mais de 20 anos. A primeira peregrinação foi uma promessa de agradecimento depois do nascimento da filha prematura. Homem de fé, desde então, vai todos os anos até Aparecida, em uma caminhada de 170 quilômetros. “A viagem dura quatro dias. Primeiro vamos até Jacareí, onde paramos para descansar. Depois seguimos até Caçapava, Moreira César e depois Aparecida”, conta Edemir. Ao longo de duas décadas, ele conta que a romaria dele deixou de ser solitária para se transformar em uma peregrinação coletiva. Atualmente, o grupo tem cerca de 25 pessoas, mas já chegou a ter mais de 50. “O mais velho tem 70 e o mais novo 18, são pessoas diferentes, cada um com seu propósito, com sua história, mas vamos dividindo nossas dores e dificuldades e multiplicando a fé”, diz.

Hoje em dia, o grupo viaja com carro de apoio, que, nas paradas, auxilia os peregrinos com hidratação e alimentação. “Ao longo da Rodovia, também sempre há pessoas ajudando, dando água, massagem, incentivando nossa caminhada”.