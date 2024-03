Um olhar atento para as mulheres em situação de violência doméstica

A violência doméstica é uma realidade sombria que aflige milhões de mulheres em todo o mundo, deixando cicatrizes físicas, emocionais e sociais profundas. Diante desse desafio, a criação e implementação de políticas públicas direcionadas a mulheres em situação de violência doméstica tornam-se cruciais para proporcionar não apenas proteção imediata, mas também oportunidades de reconstrução de suas vidas.

Uma das primeiras preocupações de uma mulher que foge da violência doméstica é encontrar um lugar seguro para se abrigar. As políticas públicas podem garantir o acesso a abrigos temporários ou moradias de longo prazo.

O emprego também desempenha um papel crucial na emancipação das mulheres em situação de violência doméstica. As políticas públicas podem promover programas de capacitação profissional, facilitar o acesso a empregos dignos e criar redes de apoio para incentivar a independência financeira.

Vale também olhar para os frutos desse relacionamento abusivo. As crianças que testemunham ou vivenciam a violência doméstica estão em risco de sofrer consequências duradouras em seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Portanto, as políticas públicas devem incluir medidas para proteger e apoiar os filhos dessas mulheres, garantindo acesso à educação de qualidade, serviços de apoio psicossocial e intervenções terapêuticas, quando necessário.

Que esse olhar de cuidado não se restrinja a flores distribuídas a 8 de março, precisamos que essas mulheres sejam vistas o ano todo!

por Gabi Costa