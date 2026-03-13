Ultramaratona Aquática do Rio Itapanhaú terá recorde de participantes em Bertioga

Com recorde de participantes, Bertioga recebe no sábado (14) a oitava edição da Ultramaratona Aquática do Rio Itapanhaú. A largada será às 11h, no Núcleo Mangue Seco, no bairro Rio da Praia, e a chegada acontece no Forte São João, no Centro. Ao todo, 350 atletas participam da competição.

O percurso terá 15 quilômetros e contará com atletas nas categorias solo masculino, solo feminino e revezamento misto, reunindo nadadores com idades entre 14 e 75 anos.

Os competidores poderão participar em duas modalidades: solo, na qual o atleta percorre todo o trajeto individualmente, e revezamento, formado por equipes de três integrantes que se alternam ao longo do percurso. No revezamento, o trajeto será dividido da seguinte forma: o primeiro atleta percorrerá 6,1 km até Itatinga; o segundo nadará 4,2 km até a Rampa Municipal; e o terceiro completará os 4,7 km finais até o Forte São João.

O evento é organizado pela Associação 14 Bis e conta com o apoio da Prefeitura de Bertioga, Speedo, Swim Haus, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Estado de São Paulo e Secretaria de Meio Ambiente do Estado.

Serão premiados com troféus e certificados os três primeiros colocados de cada categoria, as três melhores equipes de revezamento e os três primeiros colocados no ranking geral das categorias solo masculino e feminino.

Cerca de 350 atletas participarão do evento esportivo