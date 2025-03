Últimos dias para resgatar brindes na Semana da Mulher no Mogi Shopping

Os brindes são limitados e podem ser conferidos no aplicativo Mogi Shopping

O Clube de Benefícios do Mogi Shopping ainda tem brindes exclusivos em celebração ao Dia das Mulheres. Até sábado (15), clientes podem resgatar vouchers especiais, como serviços oferecidos por lojistas e estacionamento.

Para participar, basta ter cadastro no Programa Juntos, disponível no APP Mogi Shopping. No aplicativo, é possível conferir os brindes disponíveis e retirar o voucher pessoalmente no SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) que fica ao lado do Laboratório Cytolab. Os brindes são limitados e cada cliente pode resgatar um voucher por CPF de cada loja, sujeito à disponibilidade dos serviços e das lojas participantes.

Confira a disponibilidade e corra para aproveitar voucher de 2 horas de estacionamento gratuito; voucher de R$ 80,00 em serviços na Unhas Cariocas; sessão de Lip Glow na Laser & Co; pacote de depilação a laser com 10 sessões para axilas, na Espaço Laser; e Speed Color (esmaltação simples) por apenas R$ 10,00 na Sua Hora Unha.

Cada brinde possui uma pontuação específica para resgate no Programa Juntos, e os serviços serão realizados conforme a disponibilidade de cada estabelecimento.

O APP Mogi Shopping está disponível para download gratuito na Play Store ou Apple Store. O Mogi Shopping é administrado pela HBR Realty e fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. A Praça de Alimentação funciona todos os dias, das 11h às 22h; as lojas abrem de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Siga também o @mogishopping nas redes sociais. Informações pelo telefone (11) 4798-8800.

Vouchers dos brindes devem ser retirados no SAC