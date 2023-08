Último semifinalista da Copa Mogi será definido na sexta

Neste último fim de semana (19 e 20/8), foram definidas as três primeiras equipes semifinalistas da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira. Seguem para a penúltima fase do torneio os times: Família Futebol Clube, Sport Clube 13 e E.C. Unidos do Jardim Layr.

A partida de decisão do quarto time classificado será nesta sexta-feira (25), com os portões fechados no Nogueirão.

O Família venceu o Jundiapeba por 1 a 0 e garantiu vaga para a quarta fase da competição.

Já o Sport Clube 13 marcou 2 a 0 no Bomtivê e o Jardim Layr derrotou o Azulão por 3 a 1.

A partida entre o Mogi Benfica e o Villa Rica precisou ser anulada por razões de irregularidades técnicas.

As equipes disputarão pela vaga classificatória na próxima sexta-feira, no Nogueirão, porém sem público.