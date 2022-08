UBS Jardim Camila deixa de atender síndrome gripal a partir de setembro

A partir de setembro, o Posto de Saúde Jardim Camila não fará mais atendimentos para síndrome gripal ou suspeita do novo coronavírus. Pacientes com sintomas leves devem procurar as unidades do Alto Ipiranga ou Vila Suíssa, sem necessidade de agendamento, das 8 às 16 horas de segunda a sexta-feira.

As duas unidades básicas mantém referência para casos leves e contam com médico disponível em demanda livre. Os casos mais graves ou com sintomas intensos são atendidos nas unidades de Pronto Atendimento 24 horas: UBS Jardim Universo, UPA Rodeio, UPA Jundiapeba ou UPA Oropó.

Os serviços contam com testes rápidos e demais recursos para diagnóstico do novo coronavírus, que são indicados conforme prescrição médica.

As mudanças ocorrem em virtude da baixa demanda por atendimento. As notificações da Covid-19 continuam ocorrendo na cidade, mas em números bem mais baixos.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta pela manutenção dos cuidados preventivos à Covid-19, gripe e outras doenças de transmissão respiratória, como evitar grandes aglomerações, intensificar a lavagem e higienização das mãos, manter os ambientes bem arejados, aumentar o consumo regular de água, frutas e verduras.

Outra orientação é manter a vacinação contra a Covid-19 atualizada, o que contribui para evitar casos graves e óbitos. Quem ainda não tomou a dose ou precisa atualizar os reforços deve realizar o agendamento no www.cliquevacina.com.br .

SÍNDROME GRIPAL: ONDE PROCURAR ATENDIMENTO

Casos leves, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h

UBS Alto Ipiranga: rua Capitão Joaquim de Melo Freire, 700

UBS Vila Suíssa: av. Ricieri José Marcatto, 310

Casos graves, de segunda a segunda, 24h por dia

UPA Oropó: av. Kaoru Hiramatsu, s/nº

UPA Rodeio: av. Pedro Romeiro, s/nº

UPA Jundiapeba: rua Francisco Soares Marialva, esquina com Cecília da Rocha

PA Jardim Universo: rua Dom Luís de Souza, 136

Crianças de zero a 12 anos, de segunda a segunda, 24h por dia

PA 24h HMMC: rua Guttermann, 577 – Braz Cubas

Pró-Criança: av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 51 – Mogilar